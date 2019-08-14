Железногорск, Курская область, , 22:03 — REGNUM

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись с обвиняемым в убийстве семилетнего школьника жителем города Железногорска Виталием Пащевским, на котором он рассказывает следователям о подробностях преступления.

Судя по словам Пащевского, видео снимали в лесу рядом с селом Трояново, где нашли тело мальчика.

«Я спрятал здесь труп ребёнка, которого убил. Он взял мой телефон, которым играл, и начал звонить, я не знаю, матери или отцу. Ну и я растерялся и ударил его ножом, который был в руке», — рассказывает Пащевский.

По просьбе следователя Пащевский вспоминает, как выглядел мальчик в день, когда он его встретил:

«Он был в куртке. Красно-синяя куртка. На нём была шапка синяя, брюки полуспортивные джинсовые и кроссовки бело-синие. Был рюкзак школьный».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Курский областной суд начал в закрытом режиме рассматривать дело об убийстве семилетнего мальчика в городе Железногорске. Обвиняемый, 39-летний Виталий Пащевский, жил в том же подъезде, что и мальчик. Теперь он обвиняется распространении и публичной демонстрации материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети Интернет; фотосъемке несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и в умышленном причинении смерти малолетнему с целью скрыть другое преступление, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера.

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