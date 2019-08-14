Москва, , 21:59 — REGNUM

Министерство просвещения России готово рассмотреть инициативу о введении в школах факультативных занятий по киберспорту. Об этом 14 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минпросвещения обратили внимание, что многие образовательные элементы в российских школах уже содержат в себе различные инициативы в сфере информационных технологий и программирования, но ведомство готово детальнее ознакомиться с предложениями Институт развития интернета (ИРИ) в случае их поступления.

При этом в Минпросвещения подчеркнули важность вопроса безопасности и здоровья детей в ситуациях, «когда речь заходит о различных гаджетах и их влиянии на подростковый организм».Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что Институт развития интернета обратился к Министерству просвещения с предложением ввести в качестве эксперимента факультативные занятия по киберспорту в школах на период с 2020 по 2025 год.