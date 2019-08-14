Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 21:49 — REGNUM

Следователи закончили расследование уголовного дела об автомобилистке, дважды переехавшей двух девушек-подростков в посёлке Белоярский (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Покушении на убийство двух девушек в результате наезда на них автомашины Sverdlovsk.sledcom.ru

В ходе расследования было выявлено, что на девушках были светоотражающие элементы, которые нельзя было не заметить водителю.

Следователи допросили свидетелей, провели проверку показаний на месте, а также организовали судмедэкспертизу и автотехническую экспертизу. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, ранее свой вердикт по делу вынесла прокуратура. По версии ведомства, женщина покушалась на убийство двух человек для сокрытия ранее совершенного преступления. 34-летняя автомобилистка в пьяном состоянии сбила двух несовершеннолетних девушек в ночь на 6 апреля, после чего скрылась, но после вернулась и вновь наехала на подростков — именно так рисуют картину в прокуратуре.

Судьбу водителя вскоре решит суд.

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