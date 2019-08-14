Лондон, , 21:34 — REGNUM

Сотрудники крупнейшего лондонского аэропорта «Хитроу» решили отменить забастовку, которая была запланирована на 23 и 24 августа. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает профсоюз Unite the Union, представляющий интересы работников аэропорта.

Аэропорт «Хитроу». Лондон

Напомним, что работники воздушной гавани требуют равных прав при оплате труда. Дело в том, что сотрудники, выполняющие одну и ту же работу получают за нее разные заработные платы.

Долгое время профсоюз требовал повысить уровень оплаты труда и выровнять его, но администрация аэропорту отказывалась.

Первая забастовка была запланирована на 4−5 августа. Но администрация сделала профсоюзу предложение по новой схеме оплаты труда. Забастовка была отменена, но предложение в итоге принято не было.

Вторая забастовка была назначена на 23−24 августа. Администрация снова сделал новое предложение по оплате труда и теперь среди более 4 тыс. работников «Хитроу» идёт закрытое голосование по данному предложению.