Лондон, 14 августа 2019, 21:34 — REGNUM

Сотрудники крупнейшего лондонского аэропорта «Хитроу» решили отменить забастовку, которая была запланирована на 23 и 24 августа. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает профсоюз Unite the Union, представляющий интересы работников аэропорта.

Аэропорт «Хитроу». Лондон
Аэропорт «Хитроу». Лондон

Напомним, что работники воздушной гавани требуют равных прав при оплате труда. Дело в том, что сотрудники, выполняющие одну и ту же работу получают за нее разные заработные платы.

Долгое время профсоюз требовал повысить уровень оплаты труда и выровнять его, но администрация аэропорту отказывалась.

Первая забастовка была запланирована на 4−5 августа. Но администрация сделала профсоюзу предложение по новой схеме оплаты труда. Забастовка была отменена, но предложение в итоге принято не было.

Вторая забастовка была назначена на 23−24 августа. Администрация снова сделал новое предложение по оплате труда и теперь среди более 4 тыс. работников «Хитроу» идёт закрытое голосование по данному предложению.