14 августа 2019 | Время чтения 8 мин

Тульская область по-прежнему находится в числе пяти «вымирающих» в России. Доля людей старше трудоспособного возраста достигает 30%, то есть каждый третий житель региона — пожилой, а каждый десятый — инвалид. Регион в числе первых вписан в программу «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Лидия Шипилова, , 21:33 — REGNUM





Пожилая пара (cc) MabelAmber

«…Старшее поколение. Это наша особая забота. Главное — чтобы пожилые люди не были покинуты, не чувствовали себя одинокими». Это озвучил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в своем ежегодном послании.

Регион в числе первых был вписан в программу «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Схема долговременного ухода в области пришлась как нельзя кстати. Ведь по статистике, Тульская область по-прежнему находится в числе пяти «вымирающих». По данным статистов, в январе-марте 2019 года на территории субъекта родилось 2732 человека и умерло 5956 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число родившихся сократилось на 307 человек (на 10,1%), число умерших — на 434 человека (на 6,8%). Естественная убыль населения составила 3224 человека, что на 127 человек (на 3,8%) меньше, чем в январе-марте 2018 года. Число умерших в январе-марте 2019 года превысило число родившихся в 2,2 раза (в январе-марте 2018 года было в 2,1 раза).

Доля людей старше трудоспособного возраста в Тульской области достигает 30,6% от общего количества населения (1478,82 тыс. человек), то есть каждый третий житель региона — пожилой, а каждый десятый — инвалид. Тем не менее в субъекте прослеживается тенденция увеличения продолжительности жизни с 70,1 лет в 2015-м году до 71,2 — в 2017-м. При этом женщины здесь живут дольше — в среднем 76 лет. Но к 2030 году средняя продолжительность жизни, озвученная президентом страны Владимиром Путиным, должна достичь 80 лет.

По словам специалистов и аналитиков, переломный момент в борьбе за улучшение качества жизни и долголетия граждан в области еще не наступил, но и статики нет.

Комфорт и профессионализм

Тульский губернатор Дюмин в послании в первую очередь сделал акцент на улучшении социальных учреждений. Еще в прошлом году в регионе после капремонта открыли стационары в Волово и Туле — преобразили сразу десять объектов. В текущем году на эти цели выделили 183,4 млн рублей и продолжили долговременный уход за пожилыми. Комплекс включает в себя несколько этапов: от подготовки специалистов патронажной службы и создания инфраструктуры по уходу за пожилыми людьми до школ родственного ухода. В конечном итоге цель — улучшить качество их жизни, укреплять связь между поколениями.

75 млн рублей — траты региона на средства реабилитации, лекарства, социальное обслуживание и другие вопросы, необходимые для «старшего поколения». Причем из них 71 млн — это средства федерального центра, отметил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

С 2018 года в регионе идет оценка состояния нуждающихся в уходе людей, чтобы определить, какая именно социальная и медицинская помощь им нужна. Обследовано более 12 тыс. получателей социальных услуг, в этом году дополнительно — почти 2,5 тыс. человек.

«Для того, чтобы достичь определенных результатов и показателей, необходимо определить качество жизни и здоровье старшей возрастной группы. О переломном моменте пока рано говорить. Тульская область реализует программу «Старшее поколение» второй год. Все идет постепенно и тенденция в положительную сторону, конечно, есть», — отмечает эксперт в области здравоохранения Александра Иванова.

Для людей с серьезными ограничениями жизнедеятельности на базе центров социального обслуживания населения в Туле и Веневе впервые открыты группы дневного пребывания. Здесь пожилые люди с деменцией, ограниченные в передвижении, могут получить профессиональный уход, совмещенный с досугом и реабилитационными программами, а вечером вернуться к семье в привычные условия. Центры соцобслуживания организуют доставку граждан к месту получения услуги и обратно. Сейчас такой курс реабилитации проходят первые 28 человек. В следующем году подобные группы будут открыты еще в четырех городах — Алексине, Богородицке, Новомосковске, Щекине.

Со следующего года на базе Красивского психоневрологического интерната начнется строительство жилого корпуса на 240 мест. Корпус будет соответствовать всем современным стандартам ухода за пожилыми гражданами. Начать строительные работы планируется к концу года, а сдать объект — в 2022 году.

Взаимодействие всех сфер

Тульская область, по словам экспертов, занимается не только профилактикой, но и лечением. Причем область поддержки жизни и здоровья граждан курирует не только сфера здравоохранения, но и другие органы социальной направленности. В частности, в Тульской области занимаются типированием граждан. То есть медики узнают, есть ли те, кто ухаживает и присматривает за нуждающимися пенсионерами, чтобы отправить их туда, где за ними будет закреплен либо родственник, либо сосед, либо социальный работник. Идет непрерывное взаимодействие структур. О синергии разных ведомств и общественности говорит и аналитик «Института региональной экспертизы» (ИРЭ) Вячеслав Тарасов.

«Нужно констатировать, что комплекс факторов, влияющих на продолжительности жизни огромен. Именно поэтому, роль министерства здравоохранения важная, но не решающая. Необходимы усилия во всех сферах: здравоохранение, экология, пропаганда здорового образа жизни, организация досуга для старшего поколения и т.д. Поэтому, конечно, для решения этого вопроса нужны совместные усилия нескольких ведомств», — подчеркивает эксперт.

Отдельное мероприятие регионального проекта «Старшее поколение» — доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медучреждения для прохождения диспансеризации и скринингов. Замминистра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина сообщила, что в районных поликлиниках эту категорию граждан будут обследовать для выявления заболеваний, занимающих лидирующие места в структуре смертности (заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, сахарного диабета).

Активно к работе подключили гериатрическая служба. Координатором работы назначили Тульский областной госпиталь ветеранов войны и труда. В 2019 году организованы четыре гериатрических отделения на базе больниц в Туле, Новомосковске, Щекине, Ефремове.

Есть мнение, что приоритет пожилому поколению регион отдает лишь потому, что необходимо выйти из рейтинга «вымирающих». Однако аналитики заявляют, что этот вопрос вторичен.

«Акцент на старшее поколение связан с желанием руководства области сделать максимум для увеличения продолжительности активной жизни пожилых людей, для сохранения их здоровья», — объясняет Вячеслав Тарасов.

Рассказать и напомнить о ЗОЖ

Информированность населения о столь нужной для Тульской области программе пока не на высоком уровне. Люди знают о ней, но, по мнению экспертов, локально. Распространение в большей степени идет от врачей, фельдшеров ФАПов. Но тенденция подсвечивания в СМИ уже прослеживается.

«Особенно это заметно после действий первого лица региона. Алексей Дюмин накануне выделил 11 автомобилей для того, чтобы пожилые люди смогли бесплатно добраться из отдаленных деревень до больниц и социальных учреждений. На днях уже три района области использовали эту возможность для перевозки маломобильных граждан на профосмотр и прохождения диспансеризации», — сообщила эксперт в области здравоохранения Александра Иванова.

Тем не менее, продолжать освещать возможности региона и пропагандировать здоровый образ жизни необходимо не только в рамках программы, но и на постоянной основе. По словам специалистов, профилактика, а это занятие спортом, правильно питание и отказ от вредных привычек, не требует больших материальных затрат.

Об этом же говорит и сам губернатор Дюмин. Глава региона поручил больше рассказывать жителям о возможностях Центра и группах дневного пребывания. Важно выстроить диалог с почтальонами, старостами, сотрудниками управляющих компаний, старшими по домам — всеми, кто находится в постоянном контакте с этой группой граждан.

По словам аналитика ИРЭ Вячеслава Тарасова, Тульской области есть на кого равнять. По соседству Москва с программой «Московское долголетие».

«Но сравнивать этот опыт с тульским не совсем корректно из-за разницы в ресурсах. При этом видно, что в Тульской области с 2018 года активно начали выстраивать собственную систему заботы и поддержки о старшем поколении. Уверен, что в ближайшее время она станет одной из ведущих в ЦФО», — считает эксперт.

Причем двигаться региону можно и нужно не только в направлении здравоохранения, лечения и профилактики. Одну из ведущих ролей в долгожительстве играет досуг.

Пусть меня научат

Туляки в возрасте уже оценили курсы компьютерной грамотности, некоторые в этом вопросе уже составляют конкуренцию молодежи. Сохранять интерес к жизни, по словам министра молодежной политики Тульской области Алексея Давлетшина, с 2018 года помогают отряды волонтеров. За последний год число добровольцев, которые помогают старикам, увеличилось вдвое.

Пожилое поколение с горящими глазами выходит на скандинавские прогулки и участвует в мастер-классах. Сегодня в субъекте развивается новое направление «Воркаут на пенсии»: это занятия на уличных тренажерах с правильной нагрузкой на определенные группы мышц и суставы. В муниципалитетах региона организованы шахматные турниры, соревнования по рыболовству. Проводятся соревнования среди ветеранов спорта по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, плаванию, лыжным гонкам, шашкам, шахматам, бильярду, а также спартакиады и дни здоровья.

Помимо спорта, двигательную активность тульских стариков поддерживает культура. Казалось бы, что здесь общего? В профильном министерстве запустили проекты «Старше — круче!» и «Клубный марафон». Любительские коллективы разъезжают по области с гастролями. Как говорится, занятым людям мелочь, а тем, кому перевалило за 60 — стимул жить и творить.

Ранее агентство ИА REGNUM сообщало, что весной Тулу с официальным визитом посетил министр труда и социальной защиты населения РФ Максим Топилин. Вместе с тульским губернатором Алексеем Дюминым федеральный чиновник обсудил создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

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