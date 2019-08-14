Екатеринбург, , 19:44 — REGNUM

В мэрии Екатеринбурга отказались от ранее намеченного ремонта проспекта Ленина. Об этом сообщают городские СМИ.

Горадминистрация планировала отремонтировать чётную часть проспекта в районе Оперного театра (от ул. Карла Либкнехта до ул. Луначарскго). Однако, по мнению главы местного представительства Transparency International Екатерины Петровой, дороге не требовался ремонт.

Счётная палата города тоже посчитала, что дорожный участок может обойтись без ремонта. Ревизоры потребовали исключить из контракта пункт о ремонте проспекта и провести перерасчёт

Напомним, ранее в Екатеринбурге отложили ремонт памятника Ленину. Монумент отремонтируют в 2020 году

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