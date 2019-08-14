Бишкек, , 19:22 — REGNUM

Вице-премьер-министр Киргизии Алтынай Омурбекова провела совещание, посвященное разработке плана мер по повышению доступа к обезболивающим наркотическим препаратам для нуждающихся в паллиативной помощи граждан с онкологическими и другими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Участники совещания отметили, что из-за боязни проверок со стороны правоохранительных органов, сложных процесса утилизации и процедуры оформления рецепта, фармацевтические компании не стремятся продавать такие препараты в своих аптеках.

Также в регионах Киргизии существуют серьезные проблемы с доступом к обезболивающим средствам — отсутствие аптек и нежелание врачей иметь дело с ситуациями, которые могут вызвать вопросы у правоохранительных органов.

По итогам совещания Алтынай Омурбекова поручила чиновникам убедить фармацевтические компании увеличить количество аптек в сельских и удаленных населенных пунктах, а также разработать поправки в законодательство для облегчения доступа пациентов к наркотическим обезболивающим препаратам и завершить работу по введению электронного реестра онкологических больных.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в Киргизии на каждые 100 тысяч граждан приходится 92 с онкологическими заболеваниями. При этом рак второй — четвертой стадии выявлен у 25% из них, и половина таких людей умирает от онкологических болезней в течение года.

Также следует отметить, что эта Киргизия испытывает острую нехватку как медицинских специалистов, работающих в этой сфере, так и современной медицинской аппаратуры, использование которой позволяет лечить некоторые виды раковых опухолей.

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