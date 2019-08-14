Цхинвал, , 18:52 — REGNUM

Благотворительный магазин «Луч света» был открыт в Цхинвале в начале июня 2019 года. С идеей создания такого магазина выступила инициативная группа, которая затем получила поддержку президента республики Анатолия Бибилова. С момента открытия магазина помог более 300 жителям Южной Осетии, сообщает ИА «Рес».

Те жители, у которых есть возможность, приносят в магазин одежду, обувь, книги, технику и многое другое. Затем эти вещи отдают нуждающимся бесплатно. В благотворительности участвуют представители ведомств.

Так, например, милиционеры МВД Южной Осетии собрали деньги, на которые купили в магазин одежду и обувь для детей и взрослых, теплые одеяла. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба ведомства.