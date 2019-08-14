Екатеринбург, , 18:40 — REGNUM

Юридических проблем после «вычеркивания» сквера у Драмтеатра как площадки для храма Святой Екатерины нет. Об этом заявил спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин ЕАН.

Председатель думы ответил на требование скандального депутата Александра Колесникова вернуть сквер в список для голосования о судьбе храма. Парламентарий считает, что один из членов рабочей группы был неверно прописан в документах.

Однако, по мнению Володина, юридическая претензия «не имеет значения». Глава аппарата гордумы Илья Захаров представлял в первую очередь сам себя, а не свою должность, считает спикер. Кроме того, в группе было много общественников.

Напомним, требование вернуть сквер в список для голосования о судьбе храма Святой Екатерины Колесников направил не только Володину, но и прокуратуре. Однако до сих пор не решено, когда пройдёт опрос горожан.

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