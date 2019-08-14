Челябинск, , 18:11 — REGNUM

В Челябинске местный житель осуждён за использование поддельного диплома о высшем образовании и двух подложных водительских удостоверений. Приговор вынес Ленинский райсуд города.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, 7 сентября 2016 года он был принят в ООО «Авторемонтный завод». Гражданин представил в том числе диплом о высшем образовании. Прокурорская проверка проводилась после обращения руководства завода. Выяснилось. что диплом ему не выдавался.

В ходе расследования возбуждённого уголовного дела у него нашли два водительских удостоверения. Суд приговорил его к штрафу в 50 тыс. рублей.