Екатеринбург, , 18:09 — REGNUM

Скандальный депутат екатеринбургской гордумы Александр Колесников призвал оставить сквер у Драмтеатра в опросе о месте для храма Святой Екатерины. Об этом сообщает ЕАН.

Александр Колесников Egd.ru

Колесникову не понравилось, что в голосовании участвовал представленный как глава горизбиркома Илья Захаров, хотя на момент волеизъявления чиновник уже стал главой аппарата гордумы.

Кроме того, по мнению депутата, рабочая группа должна была лишь организовывать опрос, а не исключать сквер, который «прошёл» стадию публичных слушаний.

Своё требование о «возвращении» сквера Колесников направил спикеру гордумы Игорю Володину и в прокуратуру.

Напомним, пока неизвестно, когда точно пройдёт опрос о новой площадке для храма Святой Екатерины — ранее заявлялось, что волеизъявление организуют в конце сентября 2019 года. Будет ли там второй вопрос — о месте для соборной мечети, которую просят мусульмане, также неясно. Устранить все сомнения должны на встрече профильной рабочей группы в сентябре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге решился спор о строительстве храма в сквере у Драмтеатра