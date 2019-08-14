Волгоград, , 17:42 — REGNUM

Житель Волгограда, инвалид второй группы обратился в прокуратуру с жалобой на отказ в выдаче лекарства. Жизненно важный препарат отсутствовал в продаже, рецепт поставили на отсроченное обеспечение. Это могло повлечь существенное ухудшение состояния здоровья больного, сообщили 14 августа в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Мужчина вынужден принимать определённое лекарство, так как он страдает онкологическим заболеванием, пропускать приём препарата нельзя. По жизненным показаниям он имеет право на бесплатное обеспечение лекарством. Прокуратура предъявила исковое заявление к комитету здравоохранения Волгоградской области о понуждении к обеспечению заявителя лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями.

После вмешательства прокуратуры необходимый препарат больному был предоставлен. В надзорном ведомстве отметили, что и дальше будут контролировать вопросы обеспечения льготных категорий граждан жизненно необходимыми лекарствами.