Подольск, Московская область, , 17:40 — REGNUM

Огромная пробка образовалась в Подмосковье на Симферопольском шоссе в сторону Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа.

Из-за серьезного ДТП в районе 40-го километра Симферопольского шоссе перекрыто движение в сторону столицы. На 40 км автодороги М2 произошло столкновение четырех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом.

ГИБДД организовало проезд только через дублер. Машины, попавшие в «капкан», разворачивают в обратном направлении по новому Симферопольскому шоссе.

«Движение затруднено, все стоит. Машины не едут, люди стоят, выходят, общаются», — передает корреспондент с места события.

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