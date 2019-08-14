Пермь, , 17:34 — REGNUM

В Пермском крае родителям школьника придётся потратить на его сборы в школу около 9 тыс. рублей. Об этом заявила на заседании краевого правительства министр образования региона Раиса Кассина, пишет портал «Новости Перми».

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Подсчёт проводился по трём показателям: ранец, канцтовары, а также одежда и обувь. Выяснилось, что на школьную и спортивную форму плюс сменную обувь придётся потратить примерно 6,5 тыс. рублей. Рюкзак стоит примерно 1645 рублей, а канцтовары — 850.

Кассина также отметила, что, в зависимости от товара, потратить можно и больше — 12−13 тыс. рублей. Впрочем, если сэкономить, то есть шанс уложиться в 5 тыс.