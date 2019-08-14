Цхинвал, , 17:22 — REGNUM

Министерство здравоохранения и социального развития Южной Осетии планирует открыть консультативный центр по оказанию психологической помощи населению. Об этом на круглом столе в Цхинвале, посвященном обсуждению последствий поствоенного синдрома, заявила заместитель министра ведомства Наира Сиукаева, передает ИА «Рес».

По словам Сиукаевой, с инициативой создания центра выступил министр здравоохранения Георгий Тотчиев. В консультативный центр будет открыт для каждого гражданина республики. В целях повышения эффективности консультативного центра министерство здравоохранения и социального развития Южной Осетии отправит кадры на обучение, а также пригласит российских специалистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Дети Южной Осетии только начали оправляться после войны с Грузией