Тула, , 17:12 — REGNUM

Первую партию уникальных пряников для отправки на Международную космическую станцию (МКС) изготовила кондитерская фабрика «Ясная Поляна» в рамках совместного проекта Тульской области и государственной корпорации «Роскосмос», сообщило 14 августа управление пресс-службы правительства региона.

Специально для отправки на МКС кондитеры разработали новый дизайн «Первого космического тульского пряника»: на прянике изображен самовар, стилизованный под спутник, устремляющийся к звездам. Новый пряник весит 140 граммов, он полностью ручной работы, содержит натуральный мёд и фруктовую начинку.

Сегодня, 14 августа, первая партия пряников отправилась в Москву, позже специальным её доставят на космодром Байконур. 22 августа состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Вместе с антропоморфным роботом Skybot F-850 брендовый «Первый космический тульский пряник» будет доставлен на борт МКС в составе груза космического корабля «Союз МС-14». После возвращения на Землю пряник окажется в производственном музее фабрики-производителя. Не исключено, что в будущем «космические пряники» появятся и в магазинах.