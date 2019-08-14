Москва, , 17:05 — REGNUM

Верховный суд отказал в проведении референдума в Архангельской области. Инициативная группа хотела добиться возвращения права муниципалитетам самим утверждать собственный генплан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, процесс по передаче полномочий с муниципального на областной уровень правительство Архангельской области инициировало в прошлом году. Губернатор, вынося законопроект на первое чтение, сослалсяна необходимость выстраивания в регионе единой градостроительной политики и выполнения указов президента в части строительства жилья. Но фактически законопроект лишил муниципалитеты возможности принимать решения о строительстве объектов на своей территории, включая мусорные полигоны ТКО.

После этого муниципалитеты в лице собрания депутатов из горячей точки мусорного конфликта — Котласа, Ленского района и Урдомы подали иск на облсобрание, чтобы признать принятый документ незаконным. Иск поддержали оппозиционные фракции, но решение парламента изменено не было. Инициативная группа пыталась добиться разрешения на проведение референдума, но безуспешно.

Для всенародного голосования был предложен вопрос:

«Вы за то, чтобы полномочия по подготовке и утверждению документов территориального планирования, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования, утверждению правил землепользования и застройки, утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, на территории Архангельской области осуществлялись органами местного самоуправления?»

В результате рассмотрения иска Верховный суд РФ оставил без изменения решение Архангельского областного суда: референдум по возврату полномочий проведен не будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне этого года архангельские власти добились запрета на проведение антимусорного референдума в регионе.