Курган, , 17:28 — REGNUM

В столице Зауралья закрыли скандальную клинику пластической хирургии. Курганский городской суд удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора о ликвидации ООО «Мэрилин», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Нарушения в клинике пластической хирургии «Persona Nova» (принадлежала ООО «Мэрилин») выявлялись по искам клиентов с ч 2017 по 2019 год. Мало того, некоторые пациенты данной клинике, не получили отсуженные в судах деньги.

ООО «Мэрилин» привлекалось управлением Роспотребнадзора по Курганской области к административной ответственности по ст. 6.28 КоАП РФ («Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий»), по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)»), по ч.1 — 2 ст. 14.8 КоАП РФ («Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы») и так далее.

В суде было доказано, что деятельность ООО «Мэрилин», в частности клиники «Persona Nova», представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Решение пока не вступило в законную силу.