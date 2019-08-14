Избербаш, Дагестан, , 17:01 — REGNUM

В Дагестане решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении главного врача Избербашской центральной городской больницы. Выявленные нарушения связаны с нецелевым использованием более 40 млн рублей по программе обязательного медицинского страхования, сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе МВД республики.

«По имеющейся информации, главный врач медучреждения Ибрагим М. допустил нецелевое расходование средств по программе ОМС на ремонт помещений. Правоохранителями установлено, что главврач в течение 2016−2017 годов неправомерно освоил 42 млн рублей из бюджета», — сказано в сообщении. Более подробная информация пока не разглашается.

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Как сообщало ИА REGNUM, главврач и главный бухгалтер Республиканской детской стоматологической поликлиники Дагестана подозреваются в хищении более 12 млн рублей. По версии следствия, они незаконно выплачивали работникам медучреждения завышенную заработную плату, а затем добивались от них возврата денег и присваивали их.

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