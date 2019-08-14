Белгород, , 16:54 — REGNUM

Активисты межрегиональной общественной организации «Зелёный фронт» добились уборки стихийной свалки на улице Разина в Белгороде. Замусоренную территорию городские власти должны привести в порядок к 19 августа. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области проконтролирует исполнение этого решения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В управлении эконадзора подтвердили, что территория является муниципальной собственностью. В адрес комитета по управлению Восточным округом администрации Белгорода было направлено информационное письмо о необходимости приведения улицы в надлежащее санитарно-экологическое состояние. 19 августа 2019 год сотрудники ведомства проведут контрольное обследование территории.

Ранее общественники «Зелёного фронта» обратили внимание властей на несанкционированную свалку на окраине пгт. Яковлево. Администрация муниципалитета очистила замусоренную территорию.