Новосибирск, , 16:39 — REGNUM

Суд вынес приговор в отношении жительницы Новосибирска за фиктивную постановку на учёт 49 иностранцев. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, 35-летняя женщина признана виновной по ст. 322.3 УК РФ.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в период с января 2018 по апрель 2019 года она за плату прописала в своей квартире 49 иностранных граждан. При этом ранее женщина уже отбывала наказание за аналогичное преступление.

Суд приговорил её к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.