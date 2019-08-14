Ставрополь, , 16:37 — REGNUM

Бывший заместитель председателя правительства — министр экономического развития Ставропольского края Андрей Мурга задержан в Италии в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. В ближайшее время экс-чиновник под конвоем будет доставлен в Ставрополь, пишет портал «Блокнот Ставрополя».

Официальным подтверждением данной информации от правоохранительных органов ИА REGNUMне располагает.

Напомним, дело в отношении Мурги было возбуждено в январе 2019 года. По версии следствия, он обнаружил, что созданный ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» сайт для продвижения продукции местных производителей не соответствует техническому заданию. Тогда он потребовал у руководителя подрядчика вернуть 3,5 млн рублей для доработки портала. Однако полученные деньги, как считает следствие, вице-премьер присвоил себе.

В начале апреля Андрей Мурга был объявлен в федеральный розыск, в начале июня — ещё и в международный.

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