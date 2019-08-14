Москва, , 16:24 — REGNUM

Обвиняемый в неоднократных нарушениях на митингах Константин Котов заключён под стражу. Соответствующее решение принято Пресненским районным судом Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«14 августа 2019 года Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Константина Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, сроком на 1 месяц 29 суток, до 12 октября 2019 года», — отметил представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Котова задержали 10 августа во время незаконной акции в центре столицы, куда направились некоторые участники состоявшегося в тот день согласованного митинга на проспекте Сахарова.

Ранее гражданина не раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов и шествий. Следствие считает, что Котов пренебрегал нормами административного законодательства умышленно, а на несанкционированной акции 10 августа игнорировал законные требования представителей правопорядка.

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