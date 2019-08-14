Нижний Новгород, , 16:21 — REGNUM

В Поволжье в ближайшие три дня в области повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. С сегодняшнего дня, 14 августа, характер погоды начнёт резко меняться, и, наконец, в Приволжский федеральный округ вернётся долгожданное лето, сообщает гидрометцентр России.

Северные потоки перекроет высотный циклон, и в центральную часть страны начнет поступать воздух из субтропических широт. Температурный фон быстро вернется в климатическую норму, а затем превысит ее на 2−4°С, местами на 6 °C. В ряде регионов Поволжья днём столбики термометров поднимутся до 34 °C. В ночные часы температура воздуха также будет более теплой — 11−18°С.

Как сообщало ИА REGNUM, многие регионы Приволжского федерального округа последние недели страдают от обильных осадков. В Башкирии уборка урожая осложняется непрекращающимися ливнями, аграрии убирают хлеб в короткие промежутки между дождями. В Удмуртии готовятся вводить режим ЧС из-за переувлажнения почв. В Кировской области введен ЧС на территории Афанасьевского района из-за подмыва дождями дамб и мостов.