Вашингтон, , 16:11 — REGNUM

Новая часть популярной видеоигры Saints Row находится в разработке. Об этом 14 августа сообщил портал Comicbook со ссылкой на издательство THQ Nordic.

Издание отмечает, что компания Volition, занимающаяся разработкой игр серии, ранее намекала на то, что она ведет какую-то работу, однако официально это не подтверждала. К сожалению, представитель THQ Nordic отказался сообщить какие-либо подробности о проекте.

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Напомним, последней игрой серии стала Saints Row IV, её релиз состоялся в августе 2013 года. Игра представляет собой приключенческий боевик с элементами открытого мира. ранее ИА REGNUM сообщило, что компания THQ Nordic сменит название на Embracer Group

Читайте ранее в этом сюжете: Embracer Group: THQ Nordic сменит название