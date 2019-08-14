Беверли-Хиллз, США, , 16:54 — REGNUM

Игроки Apex Legends остались недовольны последним обновлением проекта. На форуме ResetEra 13 августа пользователь с ником Nothus сообщил, что получение всех новых игровых предметов обойдётся геймерам минимум в $170 (примерно 11 тыс. рублей).

Дело в том, что любой из 24 новых предметов можно получить только из лутбокса, который нужно покупать за реальные деньги. При этом легендарный топор Бладхаунд нужно приобретать отдельно — он обойдётся геймерам в дополнительные 3500 монет Apex (примерно 2,5 тыс. рублей).

Напомним, в Apex Legends стартовало особое событие «Коллекция Железной Короны». С ним в игре временно появился одиночный режим, а также новые облики для персонажей и оружия, и уникальная локация «Захват Города».