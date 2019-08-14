Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM

Оценивать экспериментальные макеты храма Святой Екатерины в Екатеринбурге должны профессиональные архитекторы. Об этом заявил протоиерей Максим Миняйло Ura.ru.

В церкви рады тому, что горожане предагают интересные варианты площадок под храм и оригинальные проекты для религиозного объекта. Одно это — показатель того, что храм «нужен городу», сказал Миняйло.

А вот от оценки футуристического макета, в котором храм закован в «панцирь»-оранжерею, религиозный деятель отказался.

«Это дело профессиональных архитекторов», — считает протоиерей.

Напомним, накануне архитектурная студия ROCK представила на суд екатеринбуржцев свою версию храма Святой Екатерины. Кроме нестандартного обрамления, жители могли оценить житие Святой Екатерины, выполненное в виде витражей.

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