Нальчик, , 16:05 — REGNUM

Фонд «Молодой Гвардии» «Добро в действии» исполнил мечту Сергея Екименко, четыре года назад он получил травму и теперь может передвигаться лишь на инвалидной коляске.

Сергей Екименко на Эльбрусе © Молодая гвардия Единой России

Восмого августа Сергей Екименко начал свое восхождение на гору Эльбрус, 13 августа на поляне Азау его встретили активисты Кабардино-Балкарского регионального отделения «Молодой Гвардии», они сопровождали его на каждом этапе.

«Восьмого августа мы вместе с активистами «Молодой Гвардии» были на поляне Азау, именно в этот день Сергей начал свое восхождение. Вместе мы поднялись на 3500 метров, чтобы Сергей смог пройти акклиматизацию, поддерживали его и помогали в передвижении. Сергей — яркий пример человека, который не останавливается перед препятствиями на пути к мечте, даже если эти препятствия кажутся непреодолимыми. Если чего-то хочешь достигнуть, то нужно действовать, идти к своей цели. Лишь вместе объединившись можно преодолеть любую трудность», — сообщил руководитель Кабардино-Балкарского регионального отделения «Молодой Гвардии» Альбек Абазов.

«Несколько лет назад я планировал покорить самую высокую вершину России, были куплены билеты, оплачен тур, но за две недели до поездки я получил травму и распрощался со своей мечтой. Но мир не без добрых людей, я благодарен активистам Фонда «Молодой Гвардии» «Добро в действии», а также всем неравнодушным людям, что помогли исполнить мою мечту. Мне удалось совершить восхождение на отметку 4700 метров — скалы Пастухова. Восхождение было не в один день, на протяжении шести дней я проходил обучение и акклиматизацию, был на станции Кругозор 3000 метров, на Гарабаши высота 3750 метров находился наш базовый лагерь. В лагере я находился три дня, мы ждали хорошую погоду, чтобы взять главную высоту. Я счастлив, что мне удалось это сделать», — поделился впечатлениями Сергей Екименко.

«Свою историю Сергей рассказал нам во время Крымского фестиваля адаптивного вейкбординга, организованного МГЕР в рамках проекта «Добро в действии». Мы объявили денежный сбор, буквально за месяц удалось собрать необходимую сумму и нам удалось договориться с туристической компанией, которая согласилась помочь обеспечить профессиональное восхождение на гору человеку с инвалидностью. Это не разовая акция помощи, мы продолжим оказывать адресную помощь, чтобы горы были без границ», — рассказала руководитель Фонда «Молодой Гвардии» «Добро в действии», заместитель Председателя Координационного Совета МГЕР Юлия Перегудова.

Напомним, Фонд «Добро в действии», создан «Молодой Гвардией Единой России» для оказания адресной помощи людям и поддержки общественных идей.