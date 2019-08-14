Махачкала, , 16:09 — REGNUM

Автоблогер из Дагестана Махмуд Иманалиев, известный своей агрессивной и дерзкой манерой вождения, сбил 19-летнего пешехода, переходившего проезжую часть. От полученных травм потерпевший скончался на месте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики. Трагедия произошла в ночное время на проспекте Акушинского в городе Махачкале.

На странице Иманалиева в Instagram около 60 тысяч подписчиков. Здесь он периодически хвалится роликами, в которых на своей чёрной тонированной «Приоре» совершает опасные манёвры на дорогах и грубо нарушает правила дорожного движения.

«Водитель автомашины проявлял себя как злостный нарушитель правил и часто привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По базам МВД за период с начала 2018 года ему было выписано более 32 протоколов и постановлений», — рассказали в министерстве.

https://www.instagram.com/tv/B1HU6NZCeOv/

Подозреваемый доставлен в отдел полиции. В ведомстве отметили, что после получения результатов автотехнической экспертизы против него будет возбуждено уголовное дело. Позже пресс-служба МВД опубликовала видео допроса блогера. В нём лихач перекинул вину на погибшего, который якобы внезапно выбежал на дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM , накануне, 13 августа, два легковых автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана, в результате чего погибли четыре человека. Ещё трое жителей республики, в том числе двое несовершеннолетних, попали в больницу. Состояние одного из них оценивается как критическое.

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