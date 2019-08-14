Барнаул, , 16:00 — REGNUM

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») подверг критике как сторонников четырёхдневной рабочей недели, так и тех медиков, которые увидели в этом угрозу здоровью. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM идею о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта, озвученную ранее премьер-министром российского правительства Дмитрием Медведевым и поддержанную профсоюзами, он отметил:

«Я бы возражал против четырёхдневной недели исключительно по экономическим соображениям. Такое позволительно в условиях развитой мощной экономики. В противном случае мы рискуем получить стагнацию и замедление ВВП. Заявления о повышении производительности труда при сокращении рабочей недели не выдерживают никакой критики. Напротив, совершенно очевидно, что ставить вопрос о сокращении рабочих дней целесообразно как раз при уже достигнутой высокой производительности труда и накоплении огромных ресурсов, когда все основные проблемы стоящие перед государством и обществом решены. Сейчас же нужно работать, засучив рукава.

Однако не могу согласиться с экспертами, которые пытаются увидеть минусы в укорочении рабочей недели с точки зрения медицины. Так, один из экспертов, врач-терапевт, утверждает, что 95% людей будут посвящать дополнительный день отдыха безделью и набирать вес. Откуда взята эта цифра, равно как и взаимосвязь с ожирением — непонятно. Также не бесспорным представляется мнение о «вредности» дополнительных выходных дней из-за увеличения алкоголизации населения.

Депутат, врач высшей категории Павел Шумихин С моей точки зрения, негативное воздействие на здоровье от черырёхдневной рабочей недели лежит совершенно в другой плоскости и заключается в снижении доступности медицинской помощи. В выходные дни пациенты не смогут получить полноценную помощь, а укороченная рабочая неделя приведет к постоянному авралу и хаосу в медучреждениях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян сообщила, в частности, терапевт Елена Тихомирова, слова которой приводит РИА «Новости». Она полагает, что в случае перехода на четырёхдневную рабочую неделю девяносто пять процентов будут посвящать себя безделью, поэтому увеличится и число людей с ожирением.

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