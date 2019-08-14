Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM

С 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге на площадке спорткомплекса «Юбилейный» пройдет молодежный форум «Выше крыши».

Молодежный форум «Выше крыши» — пространство для реализации творческого потенциала и демонстрации креативных идей о будущем Санкт-Петербурга. Это первая общегородская открытая площадка про саморазвитие, технологии эффективного бизнеса и совместное проектирование будущего Санкт-Петербурга.

Форум проводит Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга при поддержке президентской некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Я решил поддержать форум «Выше крыши» не просто так. Это моя жизненная позиция, это моя нынешняя работа — развитие молодых футболистов для футбольного клуба «Зенит», для первой команды. Это очень тяжело — молодых ребят окружают соблазны, социальный мир, медиа — пространство, и так далее. И во всем нужно разбираться», — рассказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму «Выше крыши» российский футболист, заместитель спортивного директора футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев, один их хедлайнеров форума.

«Для того, чтобы достичь достаточно хороших результатов в футболе, стать популярным и известным, создать себе хорошую материальную базу, мне в свое время пришлось отказываться от многих соблазнов и лишаться общения с друзьями. Где-то, может быть, я не успевал учиться до конца, но в итоге по завершению спортивной карьеры я прошел большой путь, создал несколько бизнесов», — отметил Вячеслав Малафеев.

По словам прославленного спортсмена, ему было интересно заниматься развитием бизнеса, его рекламой и продвижением, выступать в качестве блогера.

«Мы понимаем, что обычная реклама уже не работает, и все бизнес-процессы вынашивания идей и их реализации — колоссальный труд, это тяжело. Но, когда ты достигаешь реальных результатов, это доставляет реальное удовольствие, и ты готов делать больше, идти дальше», — подчеркнул Вячеслав Малафеев.

«Ну, и, безусловно, спорт. Спорт — это неотъемлемая часть моей жизни, спорт до сих пор меня окружает. Старший сын занимается футболом, младший — хоккеем, супруга тоже покоряет спортивные вершины. Так что мне необходимо присутствовать на форуме, мне есть, что рассказать, и чем поделиться», — завершил свое выступление российский спортсмен.

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