Рязань, , 15:58 — REGNUM

Хирурги Рязанской областной детской клинической больницы им. Н. В. Дмитриевой прооперировали мальчика, пострадавшего в ДТП 6 августа на трассе М5 «Урал». Подростку необходимо было зафиксировать пластинами осколки костей, чтобы восстановить двигательную функцию ног. Пациент проведёт в Рязани ещё три недели — на время реабилитационных мероприятий, сообщили 14 августа в пресс-службе регионального минздрава.

«Ребёнку срочно требовалась операция, но прежде чем выполнить её, необходимо было стабилизировать жизненно важные системы. Мы провели подготовительные мероприятия, восстановили показатели крови и убедились в отсутствии рисков оперативного вмешательства», — уточнила заместитель главного врача ОДКБ Наталья Маревичева.

ИА REGNUM сообщало об аварии, в которой погибли шесть человек. В Сасовском районе Рязанской области микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль.

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