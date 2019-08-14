Москва, , 15:54 — REGNUM

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в Москве Владиславу Барабанову оставлен под стражей до 27 сентября. Соответствующее решение 14 августа вынес Московский городской суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

Барабанов является жителем Нижнего Новгорода. За участие в массовых беспорядках 27 июля в столице гражданин был заключён под стражу 5 августа. Соответствующее решение было принято в Пресненском районном суде Москвы. Апелляционную жалобу защита обвиняемого подала 9 августа.

Ранее Мосгорсуд оставил под стражей другого фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Самариддина Раджабова.

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