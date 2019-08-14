Москва, , 16:47 — REGNUM

Российский футболист Артём Дзюба признался, что играл в видеоигры серии «Ведьмак» и предпочёл бы новую часть франшизы рыбалке. Об этом 13 августа сообщил портал sports.ru.

Дзюба отвечал на серию блиц-вопросов, одним из которых был: «Рыбалка или компьютерная игра?». Футболист ответил, что предпочитает рыбалку, но обязательно сделает исключение ради новой игры в серии «Ведьмак».

Напомним, последней игрой в серии «Ведьмак» стала «Кровная вражда: Ведьмак. Истории». До этого компания CD Projekt RED выпустила «Дикую охоту» — самую популярную часть франшизы, получившую множество наград.

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