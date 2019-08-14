Санкт-Петербург, 14 августа 2019, 15:37 — REGNUM
В рамках форума «Выше крыши» в Санкт-Петербурге пройдет финал конкурса «Мой город — мои возможности», проводимого Правительством Санкт-Петербурга совместно с АНО «Россия — страна возможностей».
По словам руководителя комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями правительства Санкт-Петербурга Юлии Аблец, в финале примут участие 249 человек, они пройдут очередные конкурсные испытания, и 23 августа на площадке форума «Выше крыши» будут названы имена 30 победителей и ста лучших участников конкурса.
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