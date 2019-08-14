Санкт-Петербург, 14 августа 2019, 15:32 — REGNUM
С 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге на площадке спорткомплекса «Юбилейный» пройдет молодежный форум «Выше крыши».
Форум «Выше крыши» — пространство для реализации творческого потенциала и демонстрации креативных идей о будущем Санкт-Петербурга. Это первая общегородская открытая площадка про саморазвитие, технологии эффективного бизнеса и совместное проектирование будущего Санкт-Петербурга.
Форум проводит Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга при поддержке президентской некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
На дискуссионной площадке участники обсудят вопросы по развитию молодежной политики в Санкт-Петербурге с представителями власти и общественных организаций, смогут рассказать о существующих проблемах и предложить свои идеи по их решению. Также перед участниками выступят модные музыкальные группы и артисты.
При регистрации на форум участники могут представить свой проект по развитию города, социальному предпринимательству, развитию молодёжи и получить грант до 3 миллионов рублей на его реализацию. Также в рамках форума пройдет финал открытого кадрового конкурса «Мой город — мои возможности».
Руководитель комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями Правительства Санкт-Петербурга Юлия Аблец, выступая на пресс-конференции, посвященной открытию форума, отметила, что на данный момент в Санкт-Петербурге проживает более одного миллиона человек до 30 лет, и это около 20% населения города.
По словам Юлии Аблец, было принято решение, что молодежные мероприятия в Санкт-Петербурге должны быть переформатированы с учетом этих запросов.