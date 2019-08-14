Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM

С 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге на площадке спорткомплекса «Юбилейный» пройдет молодежный форум «Выше крыши».

Форум «Выше крыши» — пространство для реализации творческого потенциала и демонстрации креативных идей о будущем Санкт-Петербурга. Это первая общегородская открытая площадка про саморазвитие, технологии эффективного бизнеса и совместное проектирование будущего Санкт-Петербурга.

Форум проводит Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга при поддержке президентской некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

На дискуссионной площадке участники обсудят вопросы по развитию молодежной политики в Санкт-Петербурге с представителями власти и общественных организаций, смогут рассказать о существующих проблемах и предложить свои идеи по их решению. Также перед участниками выступят модные музыкальные группы и артисты.

При регистрации на форум участники могут представить свой проект по развитию города, социальному предпринимательству, развитию молодёжи и получить грант до 3 миллионов рублей на его реализацию. Также в рамках форума пройдет финал открытого кадрового конкурса «Мой город — мои возможности».

Руководитель комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями Правительства Санкт-Петербурга Юлия Аблец, выступая на пресс-конференции, посвященной открытию форума, отметила, что на данный момент в Санкт-Петербурге проживает более одного миллиона человек до 30 лет, и это около 20% населения города.

«Говоря о развитии Петербурга, о том, каким Петербург должен быть, мы просто не можем не учитывать мнения молодежи и те тренды, которые необходимы для развития. Результаты социологических исследований, которые есть у нас в распоряжении, говорят о том, что один из основных вопросов, который волнует молодых людей — это вопрос о том, как достичь успеха, как реализоваться, и при этом не потерять себя, остаться гармоничным с самим собой, найти тот самый баланс между развитием, работой и отдыхом», — отметила она.

По словам Юлии Аблец, было принято решение, что молодежные мероприятия в Санкт-Петербурге должны быть переформатированы с учетом этих запросов.

«В первую очередь, это пространство для развития, пространство для того, чтобы понять, какие пути и возможности есть у молодых петербуржцев и форум будет ярким подтверждением этого нового тренда в молодежной политике», — подчеркнула Юлия Аблец.