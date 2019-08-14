Новосибирск, , 15:16 — REGNUM

В Новосибирск на окружной форум добровольцев «Добро за Уралом», который стартовал сегодня, 14 августа, съехались представители трёх федеральных округов — Дальневосточного, Сибирского и Уральского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках мероприятия на площадке Экспоцентра организована выставка. Там же уже состоялась панельная дискуссия «Волонтерство: ценность и курс на саморазвитие». Было подписано соглашения «О развитии добровольчества на территории Новосибирской области».

На ближайшее два дня, 14 и 15 июля, запланированы образовательные программы, тренинги, интенсивы, деловые игры и другие мероприятия.

В рамках форума пройдёт полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019». Сибирь в нём представили 90 участников, 18 из них — новосибирцы.

По словам полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, который выступил на открытии форума, Новосибирская область — один из наиболее активных регионов по развитию волонтёрства.

Форум «Добро за Уралом» — крупное событие в сфере добровольчества как за Уралом, так и в стране. Его участниками стали более 400 представителей добровольческой сферы трёх федеральных округов.

В Новосибирской области в добровольческую деятельность вовлечены почти 20 тыс. человек.