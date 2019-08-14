Киев, , 16:27 — REGNUM

По словам главы THQ Nordic Ларса Вингефорса, украинская компания 4A Games готовится заняться разработкой новой части «Метро». Об этом в своём Twtitter-аккаунте 14 августа рассказывает игровой обозреватель с ником Nathan.

https://twitter.com/DarkDetectiveNL/status/1161536068799410176

Вингефорс сообщил об этом во время недавней презентации для инвесторов. При этом студия продолжает работать над двумя дополнениями для «Метро: Исход», первое выйдет в августе 2019 года, а второе в 2020 году.

Напомним, «Метро» — это серия экшен-видеоигр по мотивам книг российского писателя Дмитрия Глуховского. Последняя часть франшизы с подзаголовком «Исходи» вышла в феврале 2019 года.

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