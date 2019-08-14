Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM

В Екатеринбурге в любом случае вернут народный памятник — Краснознамённую группу и Орден Ленина — несмотря на технические сложности. Об этом заявил источник ИА REGNUM в горадминистрации.

Нынешний постамент на плотине городского пруда, где ранее стояла группа, находится не в лучшем состоянии. Однако архитектурная композиция будет поставлена в центре города — для этого, возможно, будет установлен специальный постамент. Вопрос находится на контроле у мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.

Сроки возвращения памятника сейчас уточняются, сообщили в мэрии.

Напомним, народный памятник снесла предыдущая команда горадминистрации в январе 2013 года. В начале 2019 года градоначальник Александр Высокинский пообещал, что группа будет возвращена горожанам. Композиция символизирует награду за подвиги свердловчан во время индустриализации, Великой отечественной войны и в послевоенные годы.

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