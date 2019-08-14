Ставрополь, , 15:14 — REGNUM

Двум улицам Ставрополя власти города присвоили имена героев Великой Отечественной войны — полного кавалера ордена Славы Матрены Наздрачевой и Героя Советского Союза Николая Быкова. Об этом ИА REGNUM 14 августа сообщили в пресс-службе администрации города.

«К 75-й годовщине Победы администрация Ставрополя приняла решение присвоить двум улицам Промышленного района имена героев Великой Отечественной войны. Теперь рядом с улицей Героя Советского Союза гвардии майора Ивана Щипакина расположатся улицы полного кавалера ордена Славы гвардии старшины Матрены Наздрачевой и Героя Советского Союза гвардии полковника Николая Быкова», — пояснили в мэрии.

Матрена Семеновна Наздрачева в войну была санитарным инструктором санитарной роты, является одной из четырёх женщин — полных кавалеров ордена Славы. Службу в Красной Армии начала в апреле 1943 года и до завершения войны вынесла с поля боя и оказала медицинскую помощь сотням раненых бойцов и командиров.

Николай Иванович Быков в годы войны командовал 215-м гвардейским стрелковым полком 77-й гвардейской стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши, когда его полк прорвал немецкую оборону, уничтожив большое количество живой силы противника, свыше 150 машин и десятки орудий, а также взял в плен около 700 вражеских солдат и офицеров.