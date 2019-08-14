Киев, , 15:12 — REGNUM

Государственная авиационная служба Украины не располагает информацией о наличии самолётов украинских авиакомпаний в Ливии, сообщили 14 августа «Украинские новости».

«В настоящее время у Госавиаслужбы отсутствует официальная информация о нахождении воздушных судов украинских авиакомпаний в Ливии», — ответил журналистам глава ведомства Александр Бильчук.

Он отметил, что с начала 2019 года произошло два инцидента, в ходе которых две украинские авиакомпании «Европа Эйр» и «Скайавиатранс» лишились трёх самолётов.

В августе 2019 года Госавиаслужба запретила украинским авиаперевозчикам осуществлять полёты в Ливию в связи с обострением военно-политической ситуации в стране.

Напомним, 6 августа в Мисрате ударом дрона был повреждён самолёт ИЛ-76ТД, принадлежащий украинской компании «Скайавиатранс». Как заявили в компании, борт перевозил гуманитарный груз по линии Международного комитета Красного Креста (МККК). Позже представитель МККК опроверг данную информацию.

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