Якутск, , 15:04 — REGNUM

Жителю Вилюйска Николаю Николаеву, участнику Великой Отечественной войны, исполнилось сто лет. Ветерана поздравил глава Якутии Айсен Николаев, сообщает 14 августа пресс-служба главы региона.

Николая Николаева призвали на фронт в 1942 году. Сибиряк попал под Сталинград, а войну закончил в Германии. Среди наград Николаева — Орден Отечественной войны 1-й степени, Орден «Красной звезды», Орден Славы 3-й степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии».

«Благодаря таким людям наша Россия чувствует внутреннюю силу и энергию!» — сказал Айсен Николаев.

Ветеран Николай Сидорович и его супруга Мария Никифоровна воспитали детей, имеют внуков и правнуков.

Как сообщало ИА REGNUM, общественники выступили за присвоение городу-курорту Сочи звания «Город воинской славы». В годы войны на фронт ушли 18 тыс. 707 человек, из них четверть домой не вернулись.

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