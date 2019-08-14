Карлстадт, , 15:27 — REGNUM

Шведский холдинг THQ Nordic AB сменит название. С сентября компания будет называться Embracer Group, сообщалось в финансовом отчёте на сайте THQ Nordic 13 августа.

Причиной смены названия стала путаница с компанией THQ Nordic — дочерним предприятием THQ Nordic AB, которое занимается изданием игр. Если инвесторы проголосуют за новое название 17 сентября, то оно вступит в силу в тот же момент.

Холдингу THQ Nordic AB принадлежат несколько крупных компаний со своими дочерними предприятиями. В их число входят: THQ Nordic GbmH, Koch Media и Coffee Stain.

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