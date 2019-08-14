Тбилиси, , 14:56 — REGNUM

Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзевыразил надежду на скорейшее восстановление вещания телеканала Pirveli, на который предположительно была совершена кибератака, сообщает 14 августа издание «Новости-Грузия».

Премьер-министр заявил, что по данному факту необходимо провести детальное расследование. По его словам, киберпреступность стала вызовом XXI века, и при таких вмешательствах необходимы детальные расследования, а также использование передового опыта развитых стран.

Напомним, 13 августа в МВД Грузии сообщили, что по факту возможной кибератаки на сервер грузинского телеканала Pirveli возбуждено уголовное дело. Ранее в телекомпании заявили, что после кибератаки была заблокирована возможность выхода в прямой эфир.

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