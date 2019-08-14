Лос-Анджелес, США, , 14:56 — REGNUM

В США пройдет фестиваль корейской музыки K-CON. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, фестиваль пройдет в выставочном комплексе Los Angeles Convention Center и на спортивной арене Staples Centre в период с 15 по 18 августа.

K-CON — фестиваль корейской музыки, проводимый южнокорейской компанией CJ ENM с 2012 года в Северной, Центральной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке, Европе и Азии.

Известно, что в 2018 году фестиваль K-CON в Лос-Анджелесе посетило 94 тыс. человек.

Кроме того, в текущем году к проведению фестиваля присоединится южнокорейская сеть магазинов Olive Young. Представители косметической сети займутся распространением модных тенденций косметической промышленности среди американской молодежи.