Смоленск, , 14:48 — REGNUM

Оппозиционер и житель Московской области Ильдар Дадин задержан возле колонии в Смоленской области. Об этом он сам написал на странице в Facebook.

Дадин сообщил, что был задержан человеком, показавшим удостоверение оперативника, а позднее доставлен в отдел полиции. Данные сотрудника и название отдела он не запомнил. В колонию оппозиционер прибыл, чтобы встретить освобождение одного из своих единомышленников.

Ильдар Дадин — постоянный участник митингов оппозиции в Москве. Он был первым человеком в России, осуждённым по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение порядка проведения митингов»), вышел на свободу в феврале 2017 года.