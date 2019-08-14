Смоленск, 14 августа 2019, 14:48 — REGNUM
Оппозиционер и житель Московской области Ильдар Дадин задержан возле колонии в Смоленской области. Об этом он сам написал на странице в Facebook.
Дадин сообщил, что был задержан человеком, показавшим удостоверение оперативника, а позднее доставлен в отдел полиции. Данные сотрудника и название отдела он не запомнил. В колонию оппозиционер прибыл, чтобы встретить освобождение одного из своих единомышленников.
Ильдар Дадин — постоянный участник митингов оппозиции в Москве. Он был первым человеком в России, осуждённым по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение порядка проведения митингов»), вышел на свободу в феврале 2017 года.