Кострома, , 14:48 — REGNUM

Костромская детская поликлиника № 1 на улице Димитрова в скором времени преобразится — ее стены должны расписать сюжетами русских сказок, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Поликлиника стала площадкой для реализации проекта «Детская поликлиника. Арт — перезагрузка», которым занимается некоммерческая организация «Центр социальных инициатив». На эти цели НКО получила субсидию более 235 тысяч рублей.

Общественники подготовили поверхность фасада медучреждения и разработали проект оформления. Сегодня профессиональные художники приступили к росписи стен поликлиники. В этом году основной темой стали русские сказки.

«Мы четыре года подряд размышляли на тему мультиков, а сейчас выбрали сказки. Эта тема не менее актуальная, глубокая и интересная. Это первый наш проект на данную тему, выбрали мы сказку «Молодильные яблочки», — рассказывает соавтор проекта Ольга Дмитриева.

Проект «Детская поликлиника. Арт — перезагрузка» существует уже несколько лет. За это время художники реализовали 5 проектов в Костроме и еще 5 — в Нерехте, Волгореченске, Нижнем Новгороде, Дмитрове и в Крыму.

В этом году победителями конкурсного отбора на получение субсидий из городского бюджета Костромы стали 10 НКО. На эти цели выделено более 1,5 миллиона рублей.