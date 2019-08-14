Пекин, , 14:51 — REGNUM

Власти Китая впервые в истории разрешили двум гомосексуалистам взять опекунство над ребенком в столичном городе Пекин, об этом 13 августа сообщает издание Sixth Tone.

Китай. Сексуальные меньшинства Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот инцидент вызвал широкое обсуждение в китайском аналоге Twitter, социальной сети Weibo, ветку с соответствующей темой просмотрели свыше 80 млн человек.

Соглашение об опеке дает некоторые права, похожие на права, получаемые в браке, в частности право наследования.

Как подчеркнул пекинский борец за права первертов по фамилии Дуань, подобное соглашение дает некоторые преимущества в сфере медицинского обслуживания, ухода за пожилыми людьми, а также право наследования.

Несмотря на известное в китайском обществе неприятие подобных мер, сторонники сексуальных меньшинств опубликовали статистику, в соответствии с которой 85% респондентов поддержали данное решение властей. По их словам, в опросе приняли участие 5 млн человек.

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