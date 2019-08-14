Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM

Освоение подземных пространств и вывоз грунта на набережной Малой Невы, где вместо «судебного квартала» запланировали разбить новый парк, затруднит посадку там высокоствольных деревьев. Об этом сообщил заслуженный архитектор России, эксперт Общественной палаты Максим Атаянц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Атаянцу нравится сама идея парка в этом месте, но, по его мнению, у концепции есть и значительные проблемы. В частности, мало кто осознает, что парк — это тоже архитектурное решение, а не его отсутствие, и неуместным обликом парка тоже можно навредить великолепным панорамам Петербурга.

Кроме того, проблемы кроются в том, что подземная часть этой территории была освоена в советские годы, и это очень усложняет работу с ландшафтом.

«Создание естественной земной поверхности, которой больше всего не хватает в Петербурге и что словами «городской газон» названо, и посадка высокоствольных деревьев потребует дополнительных усилий», — сказал Атаянц.

С другой стороны, освоенные подземные пространства позволят спрятать туда значительную часть «активности», которой захочется насытить парковое пространство.

«Главное, чтобы при этом под именем парка не получилась жестко застроенная территория, где зелени всего 30%. Этого хотелось бы избежать», — подчеркнул архитектор.

Добавим, эксперты подтвердили, что грунтовый слой будет во многом восстановлен для парка и напомнили, что его ликвидировали из-за крайней загрязненности — многие десятилетия на этом месте находился Государственный институт прикладной химии (ГИПХ), занимавшийся, в том числе, разработками ракетного топлива и взрывчатых веществ.

По словам президента Союза архитекторов Петербурга Олега Романова, сейчас экологическая ситуация в зоне будущего парка нормализовалась.

«До 10 метров выбрано вредной земли, там же был «Гипрохим», лаборатории — отравленная земля. Прежде чем что-то там делать, надо вывезти максимальное количество грунта, который будет мешать. Сейчас там экологически здоровая ситуация», — подтвердил он.

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Напомним, «Тучков буян» стало самым популярным названием для нового парка на набережной Малой Невы среди петербуржцев, отдавших свои голоса в интернете.

Большинство петербуржцев предпочитает видеть ландшафтный парк на месте несостоявшегося проекта «судебного квартала». Голосование о наполнении будущего парка на Петроградской стороне продолжается на сайтах Общественной палаты Петербурга, Союза архитекторов и в соцсетях.

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