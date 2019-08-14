Москва, , 14:57 — REGNUM

Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала скандал с публикацией видео в Instagram, на котором она, облизывая тарелку, со смехом сравнивает себя с голодающей в блокадном Ленинграде. В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» девушка раздражённо попросила не воспитывать её, чем удивила участников ток-шоу.

С первых слов девушка попросила прощения. Но не за вопиющее видео, которое многие жители России и Санкт-Петербурга восприняли за оскорбление переживших блокаду Ленинграда граждан.

«Сразу хочу попросить прошения за плохую связь. Я нахожусь на другом континенте», — заявила девушка.

После этого Бузова рассказала про шоу, в котором снимается, и перешла к обсуждению людей, которые осудили её поступок.

«Воспитывать меня не нужно, потому что у меня потрясающее воспитание. И по поводу ролика, я никогда не думала, что мои «сторис» будут попадать в аналитические передачи. Ну раз такой ажиотаж вызвала моя публикация, то я приношу извинения тем, кого я могла обидеть. В данном видео я шутила только над собой. Подвиг людей, которые пережили ужасы войны для меня свят. Дай бог каждому из тех, кто оставляет мне гневные комментарии заботиться также о своих бабушках и дедушках, которые переживали войну. Для меня главное не слова, а дела», — заявила бывшая участница шоу «Дом 2».

Ведущий передачи «60 минут» Алексей Попов корректно поинтересовался, не думала ли Бузова над тем, чтобы удалить вопиющий ролик, если «пол страны» с негативом обсуждают его.

«Обо мне вся страна говорит уже 15 лет. Обращать внимания на гневные комментарии я не стала. Тем более, я нахожусь на съёмках», — резко ответила Бузова.

Такие самоуверенные заявления удивили участников ток-шоу, которые пришли к выводу что Бузова не понимает насколько вопиющий поступок она совершила и не раскаивается в нём.

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